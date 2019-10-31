Томск присоединился к акции «Колокол памяти»

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2019 // Фото: Nkvd.tomsk.ru

Накануне, 30 октября, в Томске в сквере Памяти возле памятника жертвам большевистского террора на Томской земле прошла акция «Колокол памяти», сообщается на сайте мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

В мероприятии принял участие митрополит Томский и Асиновский Ростислав. В рамках акции, с 16.00 до 20.00 все желающие могли возложить цветы к памятнику, зажечь свечи, прочесть имена репрессированных, в том числе расстрелянных томичей и почтить память жертв репрессий ударов в своеобразный "Колокол памяти", выполненный в виде висящего на цепи рельса. Такими "Колоколами" в лагерях заключенным давали сигнал к построению.

Как сообщает "Музей истории ГУЛАГа", акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий, также прошла в Москве, Магадане, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Коми, Краснодаре, Грозном, Нальчике, Ингушетии, Владикавказе, Дагестане, Ленинградской и Московской областях.

В Москве акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» (пересечение проспекта Академика Сахарова и Садового кольца). В этот день все желающие могут возложить цветы к монументу «Стена скорби», зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в «Колокол памяти» — символический колокол, который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов.

«Мы все время должны осознавать и помнить про количество жертв репрессий. По самым минимальным подсчётам речь идёт о более чем 11 млн человек. Из них 1 млн 250 тыс расстреляли. Невозможно представить себе эти огромные цифры, которые сопоставимы с населением Екатеринбурга сегодня. А за ними — судьбы обычных людей, которые пострадали от режима. Важно помнить об этом и продолжать работы по сохранению памяти жертв репрессий и восстановлению прав реабилитированных,» — отметила директор международного общества "Мемориал" Елена Жемкова.

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