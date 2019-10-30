Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Томске выросло до 17

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Медицинская помощь потребовалась 17 участникам столкновения пожарной машины, маршрутного автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Nissan», которое произошло в среду днем в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«Медицинская помощь потребовалась семнадцати томичам. Два человека от госпитализации отказались на месте ДТП. Десять человек, в том числе ребенок и подросток, после осмотра медиками в стационарах были направлены на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

По данным на утро четверга, в больницах Томска остаются пять человек, пострадавших в ДТП, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.

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