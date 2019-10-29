Томский облздрав сообщает о 16 пострадавших в ДТП с пожарной машиной и маршруткой

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Количество обратившихся за медпомощью после столкновения в Томске пожарной машины, маршрутного автобуса и легкового автомобиля возросло до 16 человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облздрава.

«Четырнадцать пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались», — говорится в пресс-релизе.

Ранее облздрав сообщал о 12 пострадавших.

На текущий момент в больнице скорой медицинской помощи проходят обследования десять человек. Состояние двух госпитализированных в травматологическое отделение больницы врачам удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина проходит обследование в Томской областной клинической больнице.

Двухлетняя девочка, доставленная в больницу скорой медицинской помощи №2, после обследования была направлена на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась.

Как сообщалось, на проспекте Мира в Томске столкнулись пожарная машина, маршрутный автобус «ПАЗ» и автомобиль «Nissan». По данному факту СКР проводит проверку.

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