12 человек пострадали при столкновении автобуса и пожарной машины в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

При столкновении маршрутного ПАЗа, пожарного автомобиля и иномарки в Томске пострадали 12 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

"По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двенадцати пострадавшим сегодня в ДТП на проспекте Мира, в том числе двум детям. Все они были доставлены в стационары города", - говорится в сообщении.

Десятерых пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, в том числе подросток. Еще одна женщина была госпитализирована в Томскую ОКБ.

В больницу скорой медицинской помощи № 2 была доставлена двухлетняя девочка в состоянии ближе к удовлетворительному.

На месте ДТП одновременно работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна - реанимационная.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 14.16.

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