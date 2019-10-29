Подросток получил травмы при столкновении встречных иномарок в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня вечером, 30 октября, в Томске столкнулись Toyota Funcargo и Toyota Carib, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.30 на пр.Ленина, 89. В результате происшествия 13-летний пассажир Funcargo с травмами доставлен в медучреждение. 9-летний мальчик-пассажир этого же автомобиля получил разовую медпомощь. Уточняется, что в момент ДТП дети были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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