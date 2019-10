Томичей приглашают на хаус-вечеринку с Майком Спиритом

В воскресенье, 3 ноября, в культурном пространстве FLAT (ул.К.Маркса, 23а) пройдет хаус-вечеринка «MIKE SPIRIT И ДРУЗЬЯ».

Как сообщают организаторы, московский гость, которому очень понравился наш город, снова прилетает в Томск накануне Дня народного единства. Гостей ожидают:

19:00 Oasis

20:00 Al Po

21:00 Bazil

22:30 Katan

00:00 Budnikov b2b Luter

01:30 Mike Spirit

03:30 iZ b2b Nos

Вечеринка пройдет с 19.00 до 5.00. Стоимость билетов: до 00.00 — 300 рублей, после — 400 рублей.

Майк Спирит начал свою карьеру еще в середине 90-х в легендарных московских клубах «Эрмитаж» и Relax. Сегодня, без малого 20 лет спустя, он по-прежнему находится в авангарде клубной культуры, являясь одним из самых известных отечественных диджеев, за плечами которого — множество выступлений не только в России, но и в Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, США и Канаде.

Майк — владелец компании Highway Label Management, объединившей под своим управлением такие лейблы, как Highway Records, Cooltool, Ketama Records, Grusha Music, NOPASSPORT и What's In The Box. Среди артистов, выпускающих свои треки и ремиксы на этих импринтах — такие известные музыканты, как The Orb, Gui Boratto, Hernan Cattaneo, Robert Babicz, Phonique, Alexkid, Middleyound (Audiofly + M.A.N.D.Y.), Terry Lee Brown Junior, Spirit Catcher, Mario Basanov, Kolombo, Alex Niggemann и многие другие.

В 2009-2010 годах — Министр культуры Республики Казантип. C 2010 года — глава арт-менеджмента SWMC.

