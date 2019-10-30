Две томские художницы стали героинями проекта «Художник — ты что?»

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: ttsu-gallery.tilda.ws/siberian_artists

Третий выпуск проекта «Художник — ты что?» посвящен томским художницам — Аксинье и Веронике Сарычевым, представительницам «новой вещественности» (определение в сибирском художественном контексте принадлежит Герману Преображенскому, философу и куратору).

Художницы рассказывают о своих проектах и рассуждают о том, что такое искусство. Проект реализуется при поддержке Института искусств и культуры ТГУ.

В рамках проекта «Художника — ты что?», организаторы, вместе с представителями современного сибирского искусства, размышляют над смысловым содержанием понятия «современный художник». Предыдущие герои проекта: Наташа Юдина и Кирилл Басалаев.

Куратор Анастасия Куклина.

Видео и монтаж Елизавета Пушкарева.

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