ТУСУР планирует открыть центр микроэлектроники для подготовки специалистов и разработки новых направлений

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: Tusur.ru

Томский университет систем управления и радиоэлектроники планирует построить возле своего главного корпуса Центр микроэлектронных систем, проект оценивается в 700 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Виктора Рулевского.

«Согласно эскизному проекту, предполагается возможность возведения на участке по проспекту Ленина, 40 комплекса корпусов — трехэтажных зданий общей площадью более 9 тыс. кв. метров, рассчитанных на более 500 учащихся и работающих человек», — сказал он.

Центр объединит как образовательные, так и научно-исследовательские направления. Так, в новом центре будет организована первая в России учебная фабрика для адресной подготовки и переподготовки высококвалифицированных технологов и дизайнеров в области наноэлектроники, радиофотоники и квантовых технологий, а также проектирования и создания современных элементов микроволновых систем.

По словам Рулевского, в центре предполагается объединить как уже работающие на разных площадях университета подразделения — научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и НИИ микроэлектронных систем, — так и организовать новые — дизайн-центр по проектированию систем на кристалле и 3D-модулей; учебную фабрику по наноэлектронике и радиофотонике; центр коллективного пользования; технологические лаборатории: лабораторию микроволновых интегральных схем и систем на кристалле, лабораторию съема, анализа и управления биологическими сигналами, лабораторию интегральной оптики и радиофотоники и другие организации.

«Мы планируем оснастить центр самым современным оборудованием: установками термического отжига, плазмохимического травления, плазмохимического нанесения, планетарной шаровой мельницей, лазерным анализатором размера частиц, системами прецизионного шнекового дозирования, сухого хранения кристаллов и полупроводниковый пластин и другим оборудованием», — сказал ректор.

Он также отметил, что источники и доли финансирования в настоящий момент не определены, но предполагается, что это будут как средства вуза, так и заинтересованного бизнеса. Кроме того, проект поддержал Совет Федерации, который рекомендовал Минобрнауки РФ рассмотреть возможность включения проведение этих работ в 2021 году в федеральную адресную инвестиционную программу.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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