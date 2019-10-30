В Томске покажут фильм-медитацию «Шафрановое сердце»

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2019 // Фото: Kinopoisk.ru

Завтра, 31 октября, в томской «Аэлите» (пр.Ленина, 78) стартуют показы легендарного фильма-медитации «Шафрановое сердце», сообщает пресс-служба мэрии.

Фильм о жизни буддийских монахов создавался более трех лет. Съемки проходили в настоящем тибетском монастыре в индийском штате Карнатака. В главных ролях — монахи.

Все средства, которые будут получены от проката картины и его дистрибуции пойдут на поддержание тибетских беженцев, живущих в резервации Мундгод, иначе называемой «Маленький Тибет».

Увидеть фильм «Шафрановое сердце» в «Аэлите» можно будет 31 октября в 19.00, а также 9, 10, 16 и 24 ноября в 17.00

Возрастное ограничение 6+

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