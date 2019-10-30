Самые активные пользователи мобильного интернета в Томской области живут в Александровском районе

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 30 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Александровский район стал лидером потребления мобильного интернета в Томской области. В целом объем потребления трафика в регионе вырос в 1,5 раза. Такие данные приводит МТС по итогам анализа уровня потребления мобильного интернета в течение девяти месяцев.

Самыми крутыми «серферами» оказались жители самого северного района области - Александровского, где на одного абонента приходится более 9 Гб в месяц. Вторым по интернет-активности стал Парабельский район — 8,5 Гб. На третьей позиции Стрежевой, где жители качают в среднем в месяц 7,7 Гб трафика на человека. Томск занимает только четвертое место – жители столицы региона в среднем ежемесячно скачивают примерно на 25% меньше интернет-трафика, чем лидер рейтинга.

Ежемесячно в сеть со смартфонов выходят 75% томских абонентов. При этом три четверти трафика томичей идет в сети LTE. Самыми популярными ресурсами для посещений среди жителей Томской области остаются социальные сети и сайты с видеоконтентом.

«С начала года МТС увеличила на 10 процентов количество базовых станций 3G и LTE в Томской области. Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в городах региона и пригородных агломерациях Томска - скоростной LTE-интернет теперь доступен жителям деревень Петровский Участок и Нелюбино, села Семилужки и поселок Заречный. Улучшаем покрытие сети по трассе «Байкал» на участке Новосибирск-Томск. Сети LTE «накрыли» поселок Нефтяников, а также Двуреченское и Майское нефтяные месторождения. Повышая качество сети, в том числе на севере области, мы даем пользователям возможность комфортно пользоваться всеми востребованными ресурсами», – отметил директор Томского филиала МТС Фещенко Марина.

До конца года МТС планирует обеспечить покрытие сети LTE в селах Вороново и Уртам Кожевниковского района, Нарга Молчановского района, Леботёр Чаинского района, Баткат Шегарского района, Ягодное Асиновского района, Володино Кривошеинского района, Турунтаево и Губино Томского района, а также в посёлке Кирзавод Парабельского района.

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