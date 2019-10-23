Областные проекты в сенатских комитетах

23 октября 2019 / Законодательная Дума Томской области

Спикер Оксана Козловская и члены Совета Законодательной Думы Томской области приняли участие в расширенных заседаниях шести комитетов Совета Федерации, которые прошли в рамках Дней Томской области в СФ.

Александр Куприянец, Леонид Глок, Виктор Власов, Дмитрий Лаптев и Евгений Бабушкин участвовали в работе комитетов СФ по бюджету и финансовым рынкам; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по социальной политике; по науке, образованию и культуре и по экономической политике.

Спикер Оксана Козловская, выступая на заседании комитета по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой, обратила внимание сенаторов на проблемы, касающихся современной школьной инфраструктуры в Томской области:

— Первый вопрос — капитальный ремонт, реконструкция и переоснащение всех действующих школ, как в городе, так и на селе. У нас в области сто шестьдесят восемь школьных зданий требуют капремонта. Это треть от общего числа школ. На это необходимо 15 миллиардов рублей. На самостоятельное решение этой проблемы у региона ресурсов мало. Но, в рамках федеральной государственной программы «Развитие образования» такая возможность есть. А вот нормативного акта Минстроя РФ на эти виды работ пока нет, — отметила Оксана Козловская.

Регион по- прежнему ведет работы за счет средств областного и местных бюджетов. Предложения о включении мероприятий по капитальному ремонту десяти школьных зданий в шести районах Томской области в госпрограмму «Развитие образование» томичи направили в комитет СФ по науке, образованию и культуре и попросили их поддержать.

— Еще один вопрос касается школ малой вместимости, в том числе, малокомплектных школ, — продолжила Оксана Козловская. — В Томской области их более 40 % от общего количества. А степень износа каждой третьей из них — выше 50 %. Как правило, эти школы расположены в удаленных сельских населенных пунктах. Строительство школ малой вместимости позволит повысить доступность образования, создать современные и безопасные условия для учебного процесса. Предлагаем включить в федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» строительство пяти зданий в пяти муниципальных образованиях Томской области.

Проектно-сметная документация (с учетом территориальных особенностей Томской области) на школы вместимостью 100 и 200 мест сейчас готовится. По мнению спикера областного парламента, включение этой ПСД в Реестр экономически эффективной документации Минстроя может быть полезно не только для Томской области.

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