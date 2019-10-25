Систему госзакупок нужно менять

25 октября 2019 / Законодательная Дума Томской области

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Вопросы совершенствования законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые прошли в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко.

По словам Председателя СФ действующая контрактная система тормозит реализацию национальных проектов. Через эту систему распределяются значительные финансовые ресурсы. Только в прошлом году суммарный объём контрактов составил около семи триллионов рублей, а с учётом корпоративных закупок сумма превышает 30 триллионов рублей, то есть почти треть ВВП страны.

— Складывается впечатление, что задача повышения эффективности контрактной системы ушла на второй план на фоне яростной борьбы с коррупцией, в основе которой лежит, по сути, «презумпция виновности» как заказчиков, так и исполнителей. Борьба с коррупцией — это исключительно важная государственная задача, но нельзя допускать, чтобы такие благие намерения приводили к пробуксовке всей системы закупок, — считает Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что несовершенство существующих механизмов особенно ярко проявилось в ходе реализации национальных проектов. Сложные и длительные закупочные процедуры стали одной из ключевых причин медленных темпов освоения средств. Негативную роль играет также перегруженность и нестабильность контрактного законодательства.

— Настало время провести серьёзную ревизию нормативных актов в этой сфере. Все значимые вопросы должны быть прописаны в законе, и лишь технические моменты могут регулироваться нормативными актами. Бизнесу нужны предсказуемые и стабильные условия работы, а гражданам повышение качества жизни. Сейчас это главные, стратегические задачи, которые поставил Президент России. И контрактная система должна быть нацелена на их решение, — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская привела конкретные примеры из практики, сложившейся в Томской области, которые подтверждают тезисы главы Совета Федерации:

— Речь идет о закупках полностью функционально готовых школ и детских садов. В соответствии с национальными проектами «Демография» и «Образование» строительство образовательных организаций должно вестись на основании типовой проектной документации, размещенной в реестре Минстроя России. А такая документация предусматривает укомплектование объекта строительства оборудованием и прочим имуществом полностью «под ключ». Регионам по сути предписывают так делать. Вместе с тем позиция Антимонопольной службы такова, что работы по строительству зданий должны закупаться отдельно. А движимое имущество, необходимое для оснащения таких объектов — отдельно. Даже в том случае, если необходимое оборудование прямо предусмотрено в проектной документации и оно необходимо для эксплуатации объекта. Это приводит к тому, что срок ввода объекта увеличивается минимум на 6 месяцев. И это проблема не только Томской области, — сказала Оксана Козловская.

Предложение спикера о внесении соответствующих поправок в законодательство о госзакупках на период реализации национальных проектов было включено в проект рекомендаций парламентских слушаний.

В обсуждении также приняли участие замминистра финансов РФ Алексей Лавров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, представители Федеральной антимонопольной службы, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, электронных торговых площадок, научного и экспертного сообщества.

Тэги/темы: