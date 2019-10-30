Старое на новое: Как обменять свой смартфон по трейд-ин

30 октября 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Осень в самом разгаре, природа вовсю готовится улечься в длинную и унылую спячку. Помочь пережить это грустное время может что-нибудь новенькое, например, смартфон. А чтобы приобрести его более выгодно, можно воспользоваться услугой трейд-ин.

А как сэкономить на его покупке, пристроив при этом свой старый аппарат - узнаем у экспертов МТС.

Почему trade-in — для вас?

Программа обмена позволяет купить новый смартфон со скидкой, вместо того чтобы долго собирать полную сумму.

Трейд-ин экономит время пользователя. Ему уже не нужно самостоятельно искать покупателя по сайтам объявлений из серии «из рук в руки». Достаточно прийти в ближайший салон МТС.

Трейд-ин обеспечивает безопасность сделки. Аппарат сдаётся не какому-нибудь неизвестному человеку, который ещё может обмануть с деньгами, а проверенной фирме.

При покупке гаджетов Samsung по трейд-ин в МТС можно получить дополнительную скидку — до 10 000 рублей.

Как купить смартфон по трейд-ин у МТС

Сдать телефон в трейд-ин можно более чем в 4000 салонах МТС по всей России. В программе участвуют смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и другие бренды, а также планшеты Apple и Samsung. Узнать, входит ли ваш смартфон в список для обмена, можно на этой странице.

Если вы хотите купить телефон по трейд-ин, необходимо выполнить два простых условия программы:

Сотрудники салонов принимают только сами устройства, без комплектующих вроде наушников, зарядки, проводов USB и прочего. Более того, вам не требуется предъявлять чеки, гарантийные талоны или заключения по предварительной диагностике.

Перед тем как отнести смартфон в офис продаж МТС, вспомните про логины и пароли от учётных записей. Так, на iPhone нужно отключить функцию «Найти iPhone», если она включена, на устройствах Android выйти из учётной записи Google. Устройства с неразблокированными аккаунтами в trade-in не принимаются: у сотрудника магазина не будет уверенности в том, что вы действительно являетесь владельцем устройства.

После того как вы отключили все учётные записи и разблокировали смартфон, устройство проверяется на соответствие с базой производителя по бренду, модели, памяти и цвету.

Следующий шаг — визуальная оценка смартфона или планшета. Чем лучше внешний вид, тем больше скидка на новый смартфон.

Сильно повреждённые телефоны, с разбитыми экранами тоже можно сдавать.

Как рассчитывается скидка по трейд-ин

После того как устройство признано подходящим для обмена через трейд-ин, сотрудник салона сотовой связи сверяет его со списком моделей — участников программы. В зависимости от внешнего вида, наличия или отсутствия повреждений устанавливается цена выкупа, которая и является скидкой на покупку нового устройства. Далее вам остаётся только выбрать новый гаджет.

Полный список смартфонов и планшетов, участвующих в программе трейд-ин, можно посмотреть на этой странице. Главное условие здесь — стоимость нового устройства не должна быть ниже стоимости аппарата, который сдаётся на обмен.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как работает программа трейд-ин, посчитаем скидки и получившийся размер оплаты за некоторые популярные гаджеты. Пример расчёта носит ознакомительный характер и может отличаться от итогового расчёта, все подробности акции можно узнать здесь.

В МТС трейд-ин сочетается с другим акциями. Например, покупатель, помимо скидки за сданный гаджет, может получить кэшбэк или взять новый смартфон в беспроцентную рассрочку.

Допустим, вы — владелец смартфона iPhone X на 256 ГБ. Теперь вы хотите купить смартфон Apple iPhone 11 Pro по trade-in с аналогичным объёмом памяти. Вы приносите «десятку» на обмен, и менеджер салона признаёт, что она в отличном состоянии. Её стоимость по прайсу составит 25 035 рублей. Новинка стоит 103 990 рублей. Применяем формулу расчёта и получаем сумму, которую вам придётся заплатить за новый смартфон:

103 990 − 25 035 = 78 955 рублей. Купить iPhone по трейд-ин

Теперь для другого примера возьмём Galaxy S9 Plus на 64 ГБ с небольшими дефектами. Визуальный обзор подтверждает, что смартфон находится в рабочем состоянии. Следовательно, его стоимость составит 12 400 рублей. Вы хотите приобрести Samsung Galaxy S10+ по цене 76 990 рублей, на который сейчас действует дополнительная скидка 10 000 рублей при покупке в trade-in. Считаем:

76 990 − 12 400 – 10 000= 54 590 рублей. Купить Samsung по трейд-ин

Наконец, рассмотрим трейд-ин смартфонов Honor, а конкретно — Honor 20. Эту модель мы хотим купить вместо Honor 10 на 64 ГБ. «Десятка» оценивается в 6 650 рублей, «двадцатка» — в 27 990. Рассчитываем итоговую сумму оплаты:

27 990 − 6 650 = 21 340. Купить Honor по трейд-ин

По материалам Medita.mts.ru

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