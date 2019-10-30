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Клуб активных горожан обсудил проекты благоустройства Томска на 2020 год (ФОТО)

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Неделю назад, 23 октября, в Томске состоялось очередное заседание Клуба активных горожан, посвященное проектам благоустройства общественных пространств Томска, запланированных на 2020 год.

Проекты горожанам представила заметитель начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Наталья Цветкова.

После рассмотрения и обсуждения представленных проектов, и учитывая опыт текущего года по учету рекомендаций клуба, его члены составили список рекомендаций для мэра Томска Ивана Кляйна и всех заинтересованных должностных лиц. Среди них такие, как:

«Мы считаем, что учет этих рекомендаций поможет оздоровить городское пространство, повысить экологичность Томска, сделать его более эстетичным, снизить стрессогенность города», — говорится в резолюции Клуба активных горожан.

Фото: Вероника Белецкая

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