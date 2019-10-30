Клуб активных горожан обсудил проекты благоустройства Томска на 2020 год (ФОТО)

30 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Неделю назад, 23 октября, в Томске состоялось очередное заседание Клуба активных горожан, посвященное проектам благоустройства общественных пространств Томска, запланированных на 2020 год.

Проекты горожанам представила заметитель начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Наталья Цветкова.

После рассмотрения и обсуждения представленных проектов, и учитывая опыт текущего года по учету рекомендаций клуба, его члены составили список рекомендаций для мэра Томска Ивана Кляйна и всех заинтересованных должностных лиц. Среди них такие, как:

Создать фонд для финансирования конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных пространств;

Проводить открытие конкурсы по выбору лучшего разработанного дизайн-проекта благоустройства общественных пространств;

Эскизы дизайн-проектов благоустройства общественных пространств обязательно должны проходить процедуру публичных слушаний, и другие формы обсуждения с общественностью;

При выборе мест для благоустройства больше ориентироваться на максимально неблагоустроенные площадки;

Приемка работ по благоустройству городских пространств должна проходить с приглашением общественности и СМИ;

Вместо заборов и оград использовать живую изгородь;

Обратить внимание ГИБДД на массовую незаконную парковку в местах благоустройства;

Создать банк архитектурных и дизайнерских решений по благоустройству общественных пространств и разместить его в публичном доступе;

Для озеленения использовать крупномерные саженцы деревьев и густой кустарник;

На месте снесенных старых деревьев необходимо размещаться новые посадки, а не закладывать эти места тротуарной плиткой или асфальтом;

Не сокращать территорию газонов в пользу тротуаров;

Подбирать породный состав деревьев, использовать в качестве декоративных сибирские многолетние растения;

Устанавливать в местах благоустройства информационные стенды с историческими справками о городе.

«Мы считаем, что учет этих рекомендаций поможет оздоровить городское пространство, повысить экологичность Томска, сделать его более эстетичным, снизить стрессогенность города», — говорится в резолюции Клуба активных горожан.

Фото: Вероника Белецкая

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