Клуб активных горожан обсудил проекты благоустройства Томска на 2020 год (ФОТО)
Неделю назад, 23 октября, в Томске состоялось очередное заседание Клуба активных горожан, посвященное проектам благоустройства общественных пространств Томска, запланированных на 2020 год.
Проекты горожанам представила заметитель начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Наталья Цветкова.
После рассмотрения и обсуждения представленных проектов, и учитывая опыт текущего года по учету рекомендаций клуба, его члены составили список рекомендаций для мэра Томска Ивана Кляйна и всех заинтересованных должностных лиц. Среди них такие, как:
- Создать фонд для финансирования конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных пространств;
- Проводить открытие конкурсы по выбору лучшего разработанного дизайн-проекта благоустройства общественных пространств;
- Эскизы дизайн-проектов благоустройства общественных пространств обязательно должны проходить процедуру публичных слушаний, и другие формы обсуждения с общественностью;
- При выборе мест для благоустройства больше ориентироваться на максимально неблагоустроенные площадки;
- Приемка работ по благоустройству городских пространств должна проходить с приглашением общественности и СМИ;
- Вместо заборов и оград использовать живую изгородь;
- Обратить внимание ГИБДД на массовую незаконную парковку в местах благоустройства;
- Создать банк архитектурных и дизайнерских решений по благоустройству общественных пространств и разместить его в публичном доступе;
- Для озеленения использовать крупномерные саженцы деревьев и густой кустарник;
- На месте снесенных старых деревьев необходимо размещаться новые посадки, а не закладывать эти места тротуарной плиткой или асфальтом;
- Не сокращать территорию газонов в пользу тротуаров;
- Подбирать породный состав деревьев, использовать в качестве декоративных сибирские многолетние растения;
- Устанавливать в местах благоустройства информационные стенды с историческими справками о городе.
«Мы считаем, что учет этих рекомендаций поможет оздоровить городское пространство, повысить экологичность Томска, сделать его более эстетичным, снизить стрессогенность города», — говорится в резолюции Клуба активных горожан.
Фото: Вероника Белецкая