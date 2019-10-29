Томичам расскажут о том, что творится за кулисами

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2019 // Фото: pixabay.com

В пятницу, 1 ноября, в главном корпусе ТГУ (пр.Ленина, 36, ауд. 318) состоится встреча с Алёной Шафер в рамках проекта «За кулисами», сообщают организаторы.

Участникам вечера расскажут о том, что творится за кулисами во время представления.

А еще вы узнаете:

как проходит постановочный процесс;

что происходит за театральными кулисами;

множество интересный историй.

Отвечать на вопросы гостей будут Алёна Шафер — режиссёр-постановщик с многолетним опытом — и

Екатерина Ромазан — актриса, участвующая во всех постановках Алёны.

На мероприятии спикеры проведут мастер-класс, где каждый желающий сможет почувствовать себя профессиональным актером.

До встречи за кулисами!

Начало в 11.00, вход свободный.

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