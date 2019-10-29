Томичам расскажут о том, что творится за кулисами
29 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
В пятницу, 1 ноября, в главном корпусе ТГУ (пр.Ленина, 36, ауд. 318) состоится встреча с Алёной Шафер в рамках проекта «За кулисами», сообщают организаторы.
Участникам вечера расскажут о том, что творится за кулисами во время представления.
А еще вы узнаете:
- как проходит постановочный процесс;
- что происходит за театральными кулисами;
- множество интересный историй.
Отвечать на вопросы гостей будут Алёна Шафер — режиссёр-постановщик с многолетним опытом — и
Екатерина Ромазан — актриса, участвующая во всех постановках Алёны.
На мероприятии спикеры проведут мастер-класс, где каждый желающий сможет почувствовать себя профессиональным актером.
До встречи за кулисами!
Начало в 11.00, вход свободный.
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