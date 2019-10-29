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Томский краеведческий музей приглашает на «Киберночь»

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В четверг, 31 октября, на площадке Томского областного краеведческого музея (пр.Ленина, 75) развернётся «Киберночь» с 3D-принтером, шлемами и лекцией от врача-кибернетика, сообщают организаторы.

Николай Муравьёв и Герман Шнайдер представят проект «VR движение». Его цель – сделать современные технологии реабилитации доступными каждому, вне зависимости от места нахождения и уровня дохода человека.

Также в программе:

Начало в 19.00.

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