Томский краеведческий музей приглашает на «Киберночь»
29 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: vk.com/event188076268
В четверг, 31 октября, на площадке Томского областного краеведческого музея (пр.Ленина, 75) развернётся «Киберночь» с 3D-принтером, шлемами и лекцией от врача-кибернетика, сообщают организаторы.
Николай Муравьёв и Герман Шнайдер представят проект «VR движение». Его цель – сделать современные технологии реабилитации доступными каждому, вне зависимости от места нахождения и уровня дохода человека.
Также в программе:
- выставка шлемов Николая Муравьёва;
- лекция от врача-кибернетика Германа Шнайдера;
- компания Rubius c медведем, который играет в квест;
- 3D принтер и режущий плоттер от Школы цифровых технологий;
- фотозона «Маска Терминатора»;
- выступление dj Khudov.
Начало в 19.00.
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