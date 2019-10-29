В Томске завершилась реконструкция в Лагерном саду (ФОТО)

29 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Подрядчик завершил работы по благоустройству мемориальной зоны Лагерного сада Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в в 2019 году новое гранитное покрытие было уложено на центральной аллее, на площадках кургана и вокруг него. Подрядчики укрепили ступени, отреставрировали фигуры Матери и Солдата, укрепили основание и заменили покрытие стел.

Кроме того, на стелах добавили имена 86 томских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 14 Героев Советского Союза.

Реконструкция мемориальной зоны Лагерного сада включала также создание новых дорожек в парковой зоне, расширение автомобильных парковок и большой объем работ по озеленению.

Также специалисты Томского электромеханического завода изготовили новое оборудование Вечного огня: газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды и ветрозащиту. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность нового элемента. Вчера сотрудники газовой службы провели техническую готовность оборудования, а сегодня, в присутствии мэра и ветеранов, зажгли вечный огонь.

Фото: Серафима Кузина

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