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Томичам предлагают оценить работу органов внутренних дел

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Жители Томской области могут оценить работу органов внутренних дел, приняв участие в онлайн-опросе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, до 31 октября полицейские в ходе личной беседы получают от жителей региона информацию о качестве деятельности сотрудников внутренних дел на местах, а также предложения об улучшении деятельности томской полиции.

По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел, на укрепление равноправного стратегического партнерства по противодействию и предупреждению возможных нарушений социальных и правовых норм, а также развитие взаимодействия граждан с органами внутренних дел в борьбе с правонарушениями.

Жители Томской области могут принять участие в онлайн-опросе, перейдя по ссылке.

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