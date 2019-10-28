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Томская студентка взяла «бронзу» на Молодежном чемпионате мира по каратэ WKF

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Студентка ТГАСУ Сунита Халимова стала бронзовым призером Молодежного чемпионата мира по каратэ WKF, прошедшем в Чили, сообщает пресс-служба вуза.

Российская спортсменка стартовала с победой 8:0 над каратисткой из ЮАР. Но затем уступила 4:7 будущей победительнице чемпионата мира из Хорватии. На следующем этапе Сунита одолела перуанку (7:0) и американку (3:0). В «бронзовом финале» Сунита была сильнее спортсменки из Мексики – 5:0.

На церемонии награждения молодой спортсменке была вручена бронзовая медаль чемпионата.

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