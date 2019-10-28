В ноябре в Томской области стартует очередной «Томский бородабрь»

28 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В ноябре в Томской области пройдет акция по профилактике мужского здоровья «Томский бородабрь-2019». Записаться на участие в ней можно уже с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Акция пройдет с 5 по 25 ноября. В ее рамках мужчины 40+ смогут пройти бесплатное ПСА-тестирование, для которого необходимо сдать кровь на онкомаркер по предварительной записи.

В Томске записаться и сдать кровь можно будет в радиологическом каньоне Томского областного онкодиспансера (тел.: 8 (38-22) 90-95-77) и горбольнице № 3 (тел.: 8 (38-22) 90-43-04).

Также акция будет организована в больницах Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Молчановского, Шегарского районов, в Светленской районной больнице, Моряковской участковой больнице, Стрежевской городской больнице. Запись на обследование — по телефонам колл-центров медучреждений.

«Впервые акция „Томский бородабрь“ прошла в 2018 году, ее участниками стали 2 535 человек, у 173 из них показатель ПСА оказался выше нормативных значений, все они были направлены на дополнительные обследования», — сообщила главврач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Она уточнила, что повышенный показатель не означает наличие злокачественного образования, но требует консультации и дополнительного обследования.

Название акции «Томский БОРОДАбрь» родилось от слияния двух слов: «ноябрь» и «борода», как символа мужественности. Организатор профилактической акции — Томский областной онкологический диспансер.

Анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) — скрининг на выявление рака предстательной железы.

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