Как делали 20-метровое граффити, посвященное фауне Томи (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2019 // Фото: Street Vision

Как пишут создатели граффити, по легенде, мэр Томска, прогуливаясь по набережной Томи, обратил внимание на неприглядный фасад ярмарки фермерских продуктов на Речном вокзале и дал распоряжение красиво оформить. Объект находится на территории администрации Ленинского района, и именно её представители вышли на агентство Street Vision.

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Был проведен конкурсный отбор эскизов, темой которых стала «Привет, Томь!» (это название большого долгосрочного проекта – серии мероприятий, посвящённых нашей реке). В итоге организаторы выбрали один из них и доработали совместно со студией «Дизайн-Оркестр» во главе с Пашей Богдановым.

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Так на фасаде ярмарке появились 10 из 27 видов рыб, обитающих в Томи.⠀

Координатор проекта: Иван Ларионов;

Идея, арт-дирекшн: Паша Богданов (design-orchestra);

Иллюстратор: Саша Карелина, скетч Артём Букасов;

Художники: Галя Березкина и Владимир Липинский («Лес рисует»);

Информационный партнёр: «Томский Обзор».⠀

Съёмка, монтаж: Иван Ларионов;

Цветокоррекция: Николай Чекряков;

Фото: Серафима Кузина.

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Реализовано в рамках проекта [Color Block] при финансовой поддержке футбольной школы «Ермак» и Департамента Субкультуры Томска в сентябре 2019 года.

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