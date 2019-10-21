Врачи томского онкодиспансера узнали, как взаимодействовать с общественностью

21 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

18 октября группа специалистов общественной организации «Вместе» в рамках работы при поддержке Фонда президентских грантов встретилась с врачами Томского областного онкологического диспансера, сообщают организаторы. Выступление руководителя организации Ульяны Стрижовой, песочного терапевта Виктории Нечаевой, куклотерапевта Ольги Овчинниковой и психолога телефонной линии Антона Иванова открыло рабочую встречу специалистов онкологического диспансера.

«Нам хотелось не только рассказать врачам об организации „Вместе“, но и создать настроение, с которым их встреча продолжится после нашего отбытия. И очень похоже, что тот дружелюбно-деловой тон, в котором мы провели свою презентацию, сумел настроить наших слушателей на соответствующий лад», — сказала руководитель организации Ульяна Стрижова.

В начале презентации Ульяна коротко рассказала о миссии организации «Вместе», о ее работе в рамках президентского гранта, отметила важность взаимодействия со специалистами онкологического диспансера, а затем передала слово своим сотрудникам. Антон Иванов рассказал о психологической и информационной работе на телефонной линии «Вместе», о положительных последствиях направления на нее пациентов и их родственников, а также коснулся основных особенностей, делающих такой формат работы востребованным. Виктория Нечаева дала краткое описание типичного клиента песочной терапии, рассказала об основных задачах работы с таким клиентом и тех изменениях, которые характерны для него после прохождения терапии с точки зрения врача, психотерапевта и самого клиента. Ольга Овчинникова рассказала о механизмах, позволяющих женщине с онкологией при помощи изготовления кукол перейти от нестабильного эмоционального состояния к стабильному, и о значении, которое такой переход имеет для ее жизни и взаимодействия с врачом.

В заключение презентации Ульяна Стрижова передала врачам онкологического диспансера информационные материалы о деятельности общественной организации «Вместе». Об интересе врачей к ее деятельности говорят вопросы, которыми сопровождались выступления специалистов. А отзыв главного врача диспансера позволяет рассчитывать на то, что сотрудничество организаций продолжится.

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