В Томской области задержали импортное медоборудование, поставлявшееся под видом российского в рамках импортозамещения

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Произведенное в одной из стран Евросоюза медицинское оборудование, нелегально поставленное в больницы Томской области, выдавали за российское, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«До десяти единиц высокотехнологичного оборудования успели поставить в районные больницы Томской области под видом российского якобы в рамках импортозамещения. Использовать его не успели, благодаря сотрудникам правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

По материалам регионального управления ФСБ и прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238.1 УК РФ (незаконные производство и ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных медицинских изделий).

Ранее сообщалось, что в Томской области выявили и изъяли нелегальное медоборудование, которое произвели в одной из стран ЕС. Сумма ущерба могла превысить 50 млн рублей.

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