В понедельник в Томске стартует 49-й Кубок Сергея Белова по баскетболу

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

В понедельник, 29 октября, в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б) состоится торжественное открытие 49-й Кубка Сергея Белова по баскетболу, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В первый день матчи начнутся с 8.30, во все остальные дни соревнования будут стартовать в 9.00. Мероприятия Кубка продлятся до 2 ноября.

Матчи будут проходить в спорткомплексах «Юпитер», «Кедр», а также детско-юношеской школе № 6 имени Вячеслава Расторгуева.

Участниками соревнований станут около 750 юных спортсменов в составе 58 команд из регионов Сибири, Забайкальского края, Москвы и Казахстана.

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