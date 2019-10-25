В Томском политехе установят памятник коту-библиотекарю Василию

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Студенты-волонтеры Томского политеха объявили конкурс на создание памятника-копилки коту Василию, 17 лет прожившему в Научно-технической библиотеке вуза.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, итоговый вариант будет изготовлен на 3D-принтере и установлен в библиотеке. Средства, которые будет собирать памятник-копилка, передадут томской зоозащитной организации.

Кота Василия не стало в июле 2019 года. Он прожил в НТБ ТПУ 17 лет. За это время кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.

По словам руководителя волонтерской организации «Стиль Жизни» ТПУ Анастасии Рекичинской, после смерти Василия студенты Томского политеха задумались о том, чтобы как-то увековечить его память. Этот проект поддержали в НТБ ТПУ и Центре социальной работы.

«Василий являлся любимцем нескольких поколений студентов ТПУ. Многие считают, что он заслужил памятник. Кроме того, он, как мы думаем, уже стал частью истории, жизни в ТПУ. Поэтому важно донести эту историю до следующих поколений студентов. Политехники очень положительно относятся к этой идеи, так как почти у каждого из нас есть свои воспоминания, связанные с Василием», — говорит она.

Памятник Василию решено сделать в виде копилки. Волонтеры ТПУ активно помогают зоозащитным организациям Томска и работают над привлечением внимания общественности к проблеме бездомных животных.

«В первую очередь этим проектом мы хотим привить студентам ответственное отношение к животным. Основная идея такая: студенты верили, что, если встретишь Василия перед сессией, то сдашь все экзамены на отлично. Когда памятник появится, можно будет на удачу бросить монетку в копилку, и одновременно помочь бездомным животным из зоозащитного сообщества ПП "Колыбель Дианы". Именно туда мы планируем передавать все собранные средства», — рассказывает Анастасия Рекичинская.

Памятник будет состоять из подставки, выполняющей роль копилки (предположительно, в виде стопки книг) и фигуры кота. Максимальные размеры памятника не должны превышать 35 см в диаметре и 80 см — в высоту. Конечный вариант будет изготовлен на 3D-принтере сотрудниками ТПУ.

«Сейчас мы ждем предложения по макету. Причем, участвовать могут не только сотрудники и студенты ТПУ, но и жители Томска. Надеемся, что идея по установке памятника коту Василию вызовет отклик в сердцах политехников», — уточняет руководитель «Стиля Жизни».

Конкурсная работа должна быть выполнена в любой графической программе 3D, формат файла —stl. Фотографии Василия для вдохновения можно найти в группе НТБ ТПУ во «ВКонтакте».

Варианты для макетов принимаются до 15 ноября по электронному адресу: lifestyle.tpu@gmail.com.

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