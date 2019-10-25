Продюсер спецпроектов «Таких дел» будет работать на конференции в Томске

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Галина Мосалова, продюсер отдела спецпроектов портала «Такие Дела», 1 ноября на проектной конференции «Превенти-2019» в Томске расскажет об опыте создания интерактивного фильма о ВИЧ «Все сложно», сообщают организаторы.

Начавшись как проект-вербатим, «Всё сложно» переформатировался в игровой короткометражный фильм, при подготовке которого использовались истории реальных молодых людей, живущих с ВИЧ. Особенностью картины стало то, что зрители превратились в участников истории: в каждом эпизоде они делают выбор за героиню, определяя тем самым ее дальнейшую судьбу. Проект изначально задумывался для проката исключительно на интернет-площадках и стал номинантом Первой российской премии в области веб-индустрии.

«Всё сложно» — это история обычной девушки Кати, у которой «особый статус». Такой — что пойти в детский сад, найти друзей, влюбиться, выйти замуж и родить ребенка — всё сложно. В 35-минутном фильме снялись Ирина Старшенбаум, Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Денис Шведов и другие известные актеры. Все они снимались в картине безвозмездно — чтобы привлечь внимание зрителей к проблеме ВИЧ. Реализован проект был совместно с фондом Светланы Изамбаевой «Нужна помощь».

Также Галина Мосалова расскажет об отделе спецпроектов «Таких дел», где создаются разные по сложности интернет-проекты — от документального кино и инфографики до анимации и игрового кино. Задачи, с которыми она работает, лежат на стыке медиа и активизма: дестигматизация «сложных» социальных проблем и групп населения, разработка и реализация трансмедийных проектов.

Дополнительная информация:

Галина Мосалова — режиссер, продюсер, более 7 лет работала в сфере производства кино и видео. Изучала новые медиа в МВШСЭН, где написала магистерскую диссертацию о взаимоотношениях контента и площадок для дистрибуции.

«Такие дела» (https://takiedela.ru/) — информационный портал фонда «Нужна помощь», цель которого привлечение внимания общества к социальной проблематике. Основной задачей портала является системное решение социальных проблем с помощью внеполитических инструментов, а именно поддержки и развития российских некоммерческих организаций.

Проектная конференция «Превенти-2019» пройдет в Томске 31 октября и 1 ноября. Ее тема — «Re: формация! Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД» в России. В конференции примут участие представители российских региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД, представители фармацевтической отрасли, органов государственной власти, высших учебных заведений, российских общественных организаций и благотворительных фондов.

Место и время проведения конференции:

«Точка кипения Томск», основной зал пр. Ленина, 26, 2 этаж

31 октября — 1 ноября

10.00 — 20.00

Организаторы конференции:

«Томский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», НКО Город 3.0 и исследовательская лаборатория WSG lab.

Партнеры конференции:

НИ Томский государственный университет

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»

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