Томичей приглашают написать географический диктант

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 27 октября в 12.00 в Томской области на 10 площадках пройдет пятый географический диктант, сообщают организаторы.

Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один для инвалидов по зрению, один вариант для проведения онлайн-диктанта и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском.

Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Площадки в Томске:

Научная библиотека ТГУ, пр.Ленина, 34а (пр.Ленина 34а) предварительная регистрация по ссылке ;

Первый корпус ТГПУ (пр.Комсомольский, 75);

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» (ул. Пирогова, 10).

Площадки в Томской области:

Стрежевой, ул.Мира,9; Центральная библиотека (МБУК «МСК»).

Александровский район, с. Александровское, ул.Советская, 32, МАОУ СОШ № 1.

г. Колпашево, ул. Трактовая, 4, МБОУ «Озеренская СОШ».

Шингинское месторождение, ООО «Газпромнефть-Восток» (НГДП-4).

Верхнекетский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Ленина, 6, МАОУ «Белоярская средняя bшкола №2.

Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7, МБОУ ООШ п. Новый.

Кожевниковский район, ул. Школьная, д.1, Батуринская основная общеобразовательная школа.

Географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан (416 площадок), за рубежом — Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек. Как отмечают организаторы, томичи показывали средний уровень знаний.

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