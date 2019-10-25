В Томске пройдет «ЛекЦикоН», посвященный теме городской среды

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2019 // Фото: Vk.com/lecticoncitytomsk

В следующую субботу, 2 ноября, в Томске в культурном пространстве FLAT пройдет лекторий «ЛекЦикоН», посвященный проблемам городской среды, архитектурного наследия, экологии города, сообщают организаторы.

Мероприятие призвано вовлечь жителей Томска в развитие городских проектов, чтобы каждый желающий смог внести свой вклад в развитие города и сибирского региона в целом.

В конце встречи состоится нетворкинг, участники которого в составе команд смогут придумать свой уникальный город.

Экспертами «ЛекЦиоНа» будут участники из 3 городов:

Томск: LLTONE, Раскрась Томск, Центр развития городской среды, Анастасия Куклина (Арт-фестиваль «мУкА.Склады искусства»), Андрей Замулин (субботники-экскурсии по Томску);

Кемерово: Площадь Кузбасских Историй;

Новосибирск: Пост Город.

Поучаствовать в лектории может каждый желающий, который заинтересован в проблемах города.

Поподробнее о мероприятии можно узнать можно в группе ВКонтакте.

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