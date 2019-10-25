Томские микрохирурги разработали первый в мире прибор, позволяющий сохранить лимфатические узлы при раке груди

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Специалисты томского НИИ микрохирургии совместно с инженерами из Томской особой экономической зоны разработали и запатентовали лимфоскоп, который позволяет избежать осложнений после рака груди, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт института.

«Разработанная технология позволяет сохранить лимфатические узлы верхней конечности и тем самым избежать частого осложнения — отека руки. Для этого используются растворы препаратов метиленового синего и индоцианина зеленого, которые вводятся в организм, а затем с помощью специальной инфракрасной подсветки визуализируются в разных спектрах», — говорится в сообщении.

По словам профессора НИИ Владимира Байтингера, хирург во время операции видит на мониторе разные цветовые спектры и может легко отделить больные участки от здоровых.

Ранее хирурги тотально удаляли лимфоузлы в подмышечной ямке, так как дифференцировать лимфоузлы молочной железы от лимфоузлов руки было невозможно. Это в 50-70% случаев приводило к отеку верхней конечности.

В НИИ агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что аналогов данной технологии нет как в России, так и в мире.

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