Водитель иномарки погиб при столкновении с маршруткой в Томске
25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 25 октября, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ и Mitsubishi Outlander, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.50 на пер.1905 года, 15. При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя автомобиля Mitsubishi Outlander.
В момент ДТП в автобусе находились 23 человека. Отмечается, что на данный момент за медпомощью никто из них не обращался.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
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