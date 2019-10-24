Водитель иномарки погиб при столкновении с маршруткой в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 25 октября, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ и Mitsubishi Outlander, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.50 на пер.1905 года, 15. При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины-водителя автомобиля Mitsubishi Outlander.

В момент ДТП в автобусе находились 23 человека. Отмечается, что на данный момент за медпомощью никто из них не обращался.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

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