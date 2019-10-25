В ноябре в Томске пройдет чемпионат по спидкубингу

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Томичи могут принять участие в чемпионате по спидкубингу (скоростной сборке кубика Рубика) Tomsk cube days 2019, который состоится 9 и 10 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Чемпионат пройдёт под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA). Принять участие в чемпионате может каждый желающий, вне зависимости от возраста или скорости сборки.

Всех участников ожидают призы, беспристрастное судейство под контролем WCA-делегата — Ильи Терешко.

Вход для гостей и зрителей свободный. Подать заявку на участие необходимо до 30 октября по ссылке.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.



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