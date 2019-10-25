В Томске задержали подростка, нападавшего на магазины в ковбойском платке
25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на торговые точки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В течение нескольких дней в Томске были совершены два нападения. Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал деньги.
Подозреваемого задержали в общежитии одного из городских техникумов. 15-летний подросток признался в содеянном и добровольно выдал вещи, в которых находился в момент ограбления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Тэги/темы: