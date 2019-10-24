Обвиняемый в обмане дольщиков экс-спикер Томской гордумы не признает вину

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Бывший председатель гордумы Томска Александр Чуприн, обвиняемый в обмане дольщиков, при рассмотрении уголовного дела в суде по существу не признал свою вину, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Вину я не признаю. Из обвинения не следует, что я у кого-то деньги брал, распоряжения какие-то давал», — сказал Чуприн.

По данным следствия, с января 2011 года по март 2018 года Чуприн, используя подконтрольную ему строительную организацию, привлек деньги физических и юрлиц для строительства многоквартирного жилого дома по улице Большой Подгорной, 46. При этом исполнять взятые на себя обязательства он не собирался. Ущерб превысил 91 млн 518 тыс. рублей.

Чуприну инкриминируют п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

При этом экс-депутат является фигурантом еще одного уголовного дела об обмане дольщиков.

Ранее сообщалось, что следственные органы инкриминируют Чуприну обман дольщиков во время руководства строительной компанией «Риэлтстрой-НЭБ» в 1997–2007 годах. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В феврале 2019 года суд поместил Чуприна под домашний арест, однако в конце августа меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Чуприн был депутатом думы Томска в 2005–2015 годах, спикером — в 2007–2010 годы.

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