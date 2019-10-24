Чистый промысел: экологи «Томскнефть» закончили сезон рекультивации

24 октября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году рекультивация нефтезагрязненных земель выполнялась на участках общей площадью 65 гектаров. Большая часть расположена на территориях Каргасокского и Александровского районов Томской области. Остальное — в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАО.

«Сейчас мы убираем только текущие разливы. Загрязнений из разряда „исторического наследия“ в нашем предприятии уже давно нет», — отметил начальник управления по охране окружающей среды «Томскнефти» Андрей Варавин.

Ежегодно количество нефтезагрязненных земель на территории деятельности «Томскнефти» сокращается. Положительный результат дают мероприятия по защите трубопроводов, применение беспилотных летательных аппаратов, которые помогают оперативно выявлять, а нередко и предотвращать разливы нефти в отдаленных и труднодоступных местах.

Технология рекультивации осталась прежней. Она основана на внесении в почву биопрепаратов и минеральных удобрений, а также посеве многолетних трав. Их всхожесть является показателем эффективности восстановительных работ.

«Любое экологически ответственное предприятие стремится к снижению негативного техногенного воздействия на окружающую среду, — сказал Андрей Варавин. — Поэтому в числе наших приоритетных направлений не только рекультивация земель, но и сокращение отходов, их утилизация, снижение вредных выбросов, воспроизводство водных биологических ресурсов, организация системы экологического мониторинга, разработка разрешительной природоохранной документации и многое другое».

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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