Томские предприятия сэкономили 14 миллионов рублей на обучении своих сотрудников

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

В этом году в рамках национального проекта «Демография» направление на переобучение и повышение квалификации получили 415 человек предпенсионного возраста, 174 — уже завершили обучение.

Как сообщает пресс-служба обладминситрации, по итогам закупочных процедур центры занятости заключили договоры на обучение работников предпенсионного возраста на 13,3 млн рублей. Еще трем работодателям возместили потраченные на эту статью расходов собственные средства в размере 800 тыс. рублей.

Как сообщила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, работодатели могут самостоятельно направлять сотрудников на повышение квалификации в образовательное учреждение или через центр занятости, который подберет необходимую программу. В первом случае расходы предприятию возместит центр занятости, во втором — обучение для сотрудников будет бесплатным. Этим же вариантом могут воспользоваться предпенсионеры, решившие самостоятельно пройти переподготовку.

«Практика показала что, наиболее удобный для работодателей вариант — возмещение затрат. В этом случае они вправе самостоятельно выбрать вузы, техникумы и центры, не проводя торги и аукционы. Департамент при этом полностью возмещает им затраты, если сумма на обучение не превышает 68,5 тысячи рублей на одного человека», — отметила Светлана Грузных.

Для получения подробной информации о переобучении и повышении квалификации можно обратиться в центр занятости по месту жительства или по телефону 8-800-200-12-02.

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