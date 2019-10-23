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Мальчик, перебегавший дорогу на «красный», попал под колеса иномарки в Томске

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Сегодня, 24 октября, в Томске под колеса Toyota попал 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.45 на ул.Сергея Лазо, 24а. По по предварительным данным, в момент ДТП ребенок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате с травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

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