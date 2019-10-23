У жителя Томской области нашли 5 единиц оружия и 2 тыс.патронов

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Жителя Каргасокского района задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия. Поводом для задержания стали материалы проверки регионального УФСБ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Ранее судимый мужчина незаконно хранил у себя дома 5 единиц огнестрельного оружия, а также более 2 000 патронов различного калибра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь подозреваемому грозит до четырех лет колонии.

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