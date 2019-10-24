«Томь» в домашнем матче обыграла «Мордовию»

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 23 октября, в Томске на стадионе «Труд» состоялся матч 19 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020, в рамках которого «Томь» принимала саранский ФК «Мордовия», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече был открыт на 74 минуте матча. Максим Казанков развел мяч и вратаря по разным углам. На 91 минуте томичи укрепили превосходство — Мануйлов получил мяч около штрафной, чуть продвинулся вперёд и точно пробил в верхний угол.

В итоге встреча закончилась со счетом 2:0. Следующий матч «Томи» пройдет 27 октября в Армавире, где томичи встретятся с местным одноименным клубом.

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