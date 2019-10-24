Департамент лесного хозяйства Томской области завышал стоимость аренды лесных участков - УФАС

24 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признало департамент лесного хозяйства Томской области нарушителем закона «О защите конкуренции», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС.

Нарушение выразилось в проведении торгов на право аренды лесных участков для заготовки древесины в сентябре 2017 года и в январе 2018 года. В обоих случаях заявку на формирование лесных участков подавали юридические лица — ООО «Атлант» хотело арендовать участок лесного фонда в Верхнекетском лесничестве, а индивидуальный предприниматель — в Асиновском лесничестве. По их заявкам были подготовлены справки о количестве заготавливаемого леса на этих участках и о предполагаемой среднегодовой арендной плате.

Однако департамент оформил участки таким образом, что начальная цена аукциона в 2017 году выросла в 12,7 раз по сравнению с ценой, указанной в справке, а в 2018 году — в 12,8 раза. Цена росла из-за укрупнения участка, к которому присоединяли дополнительные лесные кварталы. Заявители участвовать в аукционах отказались, на торги было подано только по одной заявке — от ООО «Мик Цзинье». Аукционы были признаны несостоявшимися, а договоры заключены с единственным участником.

Управление ФАС отмечает, что арендная плата по всем лотам «заготовка древесины» определена с нарушением требования лесного законодательства. Так, применение ставок рассчитывалось по устаревшим нормам, без учета расстояния от центра лесного квартала до ближайшего погрузочного пункта. Кроме того, департамент с 2012 года ни разу не актуализировал данные об изменениях в количестве погрузочных пунктов.

Департамент, зная, что аукцион состоится в январе 2018 года, тем не менее, при расчете минимальной арендой платы использовал коэффициент 2017 года. Договор с «Мик Цзинье» вследствие этого также был заключен по неверно рассчитанной цене. Затем, после возбуждения дела ФАС, департамент пересчитал ставку.

«Антимонопольный орган пришел к выводу: отсутствие четкого понимания того, какой будет цена аренды участка при выставлении его на аукцион, приводит к тому, что физические лица и организации, вкладывающие свои деньги в формирование участков, выставляемых на аукцион, впоследствии отказываются от участия в нем ввиду очень высокой начальной цены аукциона», — говорится в сообщении.

Увеличение начальной максимальной цены более чем в 10 раз привело к сокращению числа хозсубъектов, которые изначально выразили свою заинтересованность к участкам. Департамент нарушил принцип равнодоступности при проведении торгов, исключив возможность участия в торгах значительного количества хозсубъектов. Также департамент ограничил возможность соперничества на аукционе, что указывает на нарушение ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции», резюмировало управление ФАС.

Вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц будет рассмотрен управлением в ближайшее время.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» пока не располагает комментарием департамента.

Как сообщалось, в декабре 2018 года ООО «МИК Цзинье» допустило просрочку по уплате арендной платы. В 2019 году сотрудничество с китайским арендатором было прервано, все договоры расторгнуты. В конце января департамент взыскал долг за аренду, а также неустойку по договору в полном объеме (всего 706 тыс. рублей).

Компания арендовала участки в трех районах Томской области, общая сумма арендной платы за 49 лет составила бы около 1,3 млрд руб., арендуемая площадь — около 137 тыс. га.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» зарегистрировано в Томске в сентябре 2017 года. Компания принадлежит китайскому ООО «Шанхайская международная торговая компания Цзинье», основной вид деятельности томского предприятия — лесозаготовка.

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