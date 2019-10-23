Прожиточный минимум в Томской области в III квартале незначительно сократился

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Прожиточный минимум в Томской области на третий квартал 2019 года утвержден в размере 11,656 тыс. рублей на душу населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение губернатора.

Во втором квартале 2019 года этот показатель составлял 11,694 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области сократился на 0,32%.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения региона в июле–сентябре составил 12,412 тыс. рублей (снижение на 0,2%), для пенсионеров — 9,403 тыс. рублей (снижение на 0,7%), для детей — 12,139 тыс. рублей (снижение на 0,3%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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