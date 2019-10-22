Женщина пострадала при столкновении иномарки и грузовика на трассе Томск-Новомихайловка (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 октября, на трассе Томск-Новомихайловка-Итатка столкнулись автомобиль Foton и Toyota Carina, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.40 на 3 км трассы. По предварительным данным, Foton, двигавшийся в сторону поселка Светлый, столкнулся с встречной иномаркой.

В результате столкновения пассажирка легкового автомобиля с различными травмами доставлена в лечебное учреждение города Томска.

Фото: 70.мвд.рф

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