Женщина пострадала при столкновении иномарки и грузовика на трассе Томск-Новомихайловка (ФОТО)
23 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 23 октября, на трассе Томск-Новомихайловка-Итатка столкнулись автомобиль Foton и Toyota Carina, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.40 на 3 км трассы. По предварительным данным, Foton, двигавшийся в сторону поселка Светлый, столкнулся с встречной иномаркой.
В результате столкновения пассажирка легкового автомобиля с различными травмами доставлена в лечебное учреждение города Томска.
Фото: 70.мвд.рф
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