ТГУ запустил новый онлайн-курс по зоопсихологии

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 23 октября, на платформе Coursera стартует новый онлайн-курс по зоопсихологии, созданный Томского госуниверситета и Московским институтом психоанализа, сообщает пресс-служба вуза.

«Более двух лет мы успешно сотрудничаем с нашими партнерами, среди которых вузы и компании, в области создания массовых открытых онлайн-курсов. Для Московского института психоанализа это первый опыт большого МООКа на международной платформе. Мы провели несколько консультаций с автором курса, организовали экспертную оценку содержания и структуры. Работа над курсом велась примерно полгода, и сейчас слушатели могут познакомиться с ним на международной платформе Coursera», — говорит Дарья Маслова, директор Центра разработки и сопровождения онлайн-курсов ИДО ТГУ.

Во вступительной лекции Иван Хватов рассказывает, какая часть психики ответственна за поведение человека.

«Запоминание новой информации — это связывание нового с тем, что вы уже знаете. Но на момент рождения у человека знаний нет, есть только инстинкты. И то, что нужно запомнить, должно быть связано с этими инстинктами. Таким образом, весь опыт человека строится на основании инстинктов», — объясняет Иван.

Однако, по словам лектора, инстинкты — это примерно половина условной «башни опыта», где нижние уровни являются наиболее древними. Еще четверть — опыт пренатального внутриутробного развития. И лишь финальная четверть — это тот опыт, который приобретается после рождения, в процессе социализации. Именно этот верхний уровень, сознательные механизмы, постоянно пытается ограничить или как-то перенаправить действия инстинктивных механизмов.

«Курс посвящен не столько особенностям психики животных, сколько изучению „зверя внутри человека“. Это поможет лучше понять то истинно человеческое в нас, что приобретается, или то истинно человеческое, что в нас заложено. Эволюционная психология изучает видоспецифические, характерные для человека особенности поведения. И в первую очередь, именно об этом в рамках нашего курса мы будем более подробно говорить», — отмечает Иван Хватов.

Зоопсихология и сравнительная психология является необходимой дисциплиной для студентов-психологов и студентов-биологов, чьи научные интересы лежат в области изучения поведения животных. Но и любому человеку, интересующемуся структурой психики, вопросами основ ее происхождения, будет полезно поучиться на этом онлайн-курсе. Автор знакомит с основными концепциями, на которых базируются современные теории зоопсихологии и эволюционной психологии, показывает примеры экспериментов, объясняет, как интерпретировать результаты этих экспериментов. Слушатели узнают о различных методах исследований, научатся анализировать и интерпретировать полученные результаты.

С другими курсами ТГУ на платформе Coursera можно ознакомиться здесь.

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