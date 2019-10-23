Найдена часть украденного в Томской области лагеря для детей-сирот

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Часть украденного пиломатериала, из которого были изготовлены объекты инфраструктуры томского палаточного лагеря для детей-сирот «Перевал», удалось найти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организатора лагеря Виктора Сиротина.

«Друзья, у нас сегодня супер-новость. Нашли часть пиломатериала, который был украден. Пока мы не будем говорить, где нашли, и кто это сделал в интересах следствия», — сказал Сиротин.

По его данным, удалось найти только ¼ строительных материалов.

Как сообщалось, в начале октября неизвестные похитили у деревни Малое Протопопово Томской области объекты инфраструктуры палаточного лагеря «Перевал», в котором отдыхают воспитанники детдомов и дети из малообеспеченных семей.

По данному факту полиция проводила проверку.

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