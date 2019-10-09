Неизвестные украли детский лагерь под Томском

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Неизвестные похитили у деревни Малое Протопопово Томской области объекты инфраструктуры палаточного лагеря «Перевал», в котором отдыхают воспитанники детдомов и дети из малообеспеченных семей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организатора лагеря Виктора Сиротина.

«Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены, ущерб оцениваем в 300 тыс. рублей. Местные жители видели автомобиль „Газель“, который выезжал с территории лагеря», — сказал Сиротин.

По его словам, летом в лагере отдохнули 40 детей.

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