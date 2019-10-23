«Ростелеком» предоставил для жителей села Томское скоростной интернет и умные услуги

23 октября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания завершила прокладку оптической сети и установку оборудования для предоставления услуг в селе Томское. Строительство продолжалось 2 месяца. 21 октября оператор приступил к подключению жителей села к услугам по новой оптической технологии GPON. В данном населенном пункте проживает более 800 человек и ранее проводного интернета здесь не было.

Для организации услуги «Ростелеком» построил от административного центра Октябрьского сельского поселения до села 27 километров волоконно-оптических линии связи и смонтировал оборудование с пропускной способностью каналов до 100 Мбит/сек.

«Подключение селян к современным телеком-услугам стало возможным благодаря федеральным программам, исполнителями которых является “Ростелеком”. Так, оптические линии до Томского мы построили в рамках исполнения госпроекта по организации интернета для сельских медучреждений, в который также вошло отделение врачебной практики этого села. А оптические линии внутри населенного пункта мы проложили за собственные средства компании», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Жители Томского получили доступ к скоростному интернету, сервисам «Умный дом» и «Видеонаблюдение», а также к современной платформе интерактивного телевидения Wink.

Сервис Wink открывает доступ к более чем 200 каналам и 2 тысячам фильмов и сериалов, которые можно скачать в приложении и смотреть даже там, где нет интернета. Цифровое телевидение доступно под одной учетной записью на 5 разных устройствах: мобильных гаджетах с iOS/Android, в SmartTV, а также в приставках AppleTV и AndroidTV и на портале.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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