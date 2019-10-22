Первый в России региональный оператор по управлению беспилотниками появится в Томской области

Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст в Томской области первого в стране регионального оператора для управления опытным районом, где будут проводиться эксперименты с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ФПИ.

Для того чтобы услуги с использованием беспилотников могли оказываться на всей территории опытного района, Томская область разделена на шесть географических зон, в центрах которых создаются базовые эксплуатационные центры. В будущем в структуру регионального оператора будут входить шесть территориальных подразделений, отвечающих за бесперебойную работу этих базовых центров.

«Центры создаются и для авиации общего назначения, и для новых объектов, на которых будут размещены дополнительная инфраструктура, необходимая для навигации, мониторинга и наблюдения, обеспечения метеорологическими данными, заправки, хранения и технического обслуживания беспилотников», — говорится в сообщении.

Создание первого базового центра запланировано на 2020 год в зависимости от востребованности в конкретном районе области.

Отмечается, что организация воздушного движения будет выполняться совместно с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

По словам вице-губернатора Томской области Андрея Антонова, без создания оператора невозможно развитие такой высокотехнологичной отрасли, как сфера оказания услуг с использованием беспилотников.

«Для апробирования новой нормативной базы, для опытной эксплуатации перспективных сервисов ОрВД, для отработки новых технологий важно главное — практическая площадка, на которой уже системно оказываются услуги с использованием беспилотных авиационных систем и налажен полный контакт между администрацией региона и органами ОрВД, а также компаниями, использующими в работе беспилотники», — подчеркнул Антонов.

Как сообщалось, по распоряжению губернатора Томской области и при участии ФПИ в регионе запущен проект «Тайга» — полигон для испытаний, в том числе беспилотников. Первые испытания техники на полигоне прошли в ноябре 2018 года.

Тэги/темы: