В центре Томска загорелось заброшенное здание (ФОТО)

22 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 22 октября, в центре Томска загорелось двухэтажное заброшенное кирпичное здание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в здании на пр.Ленина в районе остановки ЦУМ поступило в дежурную часть 17.14. По предварительным данным, площадь пожара составила 250кв.метров. Горела обрешетка крыши и внутри.

Возгорание ликвидировали 9 единиц техники и более 30 человек. К 17.54 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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