Томский областной онкодиспансер запустил сайт о раке легкого
Томский областной онкологический диспансер запустил информационный ресурс о раке легкого в рамках проекта «ОНКОдозор», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
На сайте собрана информация о фактах, касающихся заболевания, симптомах, причинах, которые способствуют возникновению рака легкого, диагностике и лечении.
«Кроме того, ресурс в краткой и понятной форме содержит алгоритм - куда и как житель Томска и Томской области может обратиться, чтобы пройти первичное обследование для исключения патологии», – добавляет главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.
Сегодня рак легкого – одно из самых распространенных злокачественных заболеваний. Частота заболевания у мужчин выше, чем у женщин. Ежегодно во всем мире регистрируют 1,8 млн случаев.