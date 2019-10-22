Томский областной онкодиспансер запустил сайт о раке легкого

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2019 // Фото: Rl.tomonco.ru

Томский областной онкологический диспансер запустил информационный ресурс о раке легкого в рамках проекта «ОНКОдозор», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

На сайте собрана информация о фактах, касающихся заболевания, симптомах, причинах, которые способствуют возникновению рака легкого, диагностике и лечении.

«Кроме того, ресурс в краткой и понятной форме содержит алгоритм - куда и как житель Томска и Томской области может обратиться, чтобы пройти первичное обследование для исключения патологии», – добавляет главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Сегодня рак легкого – одно из самых распространенных злокачественных заболеваний. Частота заболевания у мужчин выше, чем у женщин. Ежегодно во всем мире регистрируют 1,8 млн случаев.

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