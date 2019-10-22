Росгвардия взыскала более 26 млн руб. неустойки с томской компании за недостроенное жилье для сотрудников

22 октября 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ФГУП «9 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» (относится в Росгвардии) к северскому ООО «Инвестиционно-строительная компания «Траст» о взыскании неустойки в размере почти 26 млн 161 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году компания и ФГУП заключили контракт на долевое участие в строительстве жилого дома со 130 квартирами в ЗАТО (закрытом административно-территориальном образовании — ИФ) Северск Томской области на 185,8 млн рублей.

Между тем, ранее информированный источник сообщал агентству «Интерфакс-Сибирь», что «Траст» не достроил дом, полиция выявила хищение 38 млн рублей при строительстве, а в отношении директора компании — Михаила Волохова — возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). В начале июля 2019 года после завершения расследования дело направили в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Волохов является директором ООО «Инвестиционно-строительная компания «Траст», зарегистрированного в Северске в 2006 году. У компании имеются незавершенные исполнительные производства, приостановлены операции по счетам.

Волохов является руководителем еще шести компаний, которые занимаются консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления, инвестициями в ценные бумаги, строительством, операциями с недвижимостью, а также владельцем предприятия по производству одежды.

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