«Серебряный Лучник» – Сибирь ищет лучшие PR-проекты в Томске

22 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня начался поиск лучших коммуникационных проектов среди городов Сибирского федерального округа, чтобы представить их на 10-й юбилейной Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Это долгожданное событие для всех маркетологов и PR-специалистов: участники конкурса смогут побороться за одну из самых престижных наград в области маркетинга и PR в России.

«Серебряный Лучник» – Сибирь ежегодно собирает специалистов в области коммуникаций: корпоративных менеджеров, пресс-секретарей, предпринимателей и специалистов по маркетингу. Это уникальное событие, которое позволяет увидеть динамику развития отрасли в регионе, оценить изменения, а также положительно повлиять на этот процесс. Именно поэтому каждый специалист на определённом этапе своей карьеры стремится получить такую престижную награду.

«Для нас важно развивать отрасль, поэтому на юбилейной премии участников ждёт много нововведений. Например, в этом году состав жюри будет представлен не только опытными PR-специалистами, но и студентами, которые только начинают свой путь к успеху. Остальное пока держим в секрете, советую следить за новостями, и, конечно, приглашаю всех к участию» – комментирует Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку может любой руководитель или сотрудник подразделений различных компаний, государственных или общественных организаций, успешно управляющий процессом развития общественных связей.

Заявочная кампания «Серебряный Лучник» – Сибирь продлится с 22 октября по 19 декабря 2019 года. Заявки будут приниматься в 6 разных номинациях:

Корпоративные коммуникации;

Маркетинговые коммуникации;

Корпоративная социальная ответственность;

Коммуникации в благотворительности;

Продвижение государственных, общественных и социальных программ;

Развитие и продвижение территорий.

В начале февраля на Завершающих мероприятиях будет определен победитель в индивидуальной номинации «Мастер» по итогам 2019 года. Кандидатов предлагают члены жюри премии. Номинация присуждается руководителям и сотрудникам, которые работают в подразделениях компаний, государственных, общественных организаций, успешно управляющим процессом развития общественных связей.

Подать заявку можно по ссылке.

По правилам конкурса, десять лучших проектов Сибири будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса и смогут побороться за победу в Москве.

В 2018 году Гран-при получил проект «Продвижение мировой премьеры мюзикла «Винил»: как с успехом продать незнакомый спектакль», авторы: Сергей Токарев, Ирина Нагибина, Александра Чевер, Анастасия Тютюкова, г. Красноярск.

Более подробно о премии, содержании номинаций, составе жюри, правилах участия можно узнать на официальном сайте «Серебряный Лучник» – Сибирь.



В 2010 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию.

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